Herzogin Meghan: Zurück in die USA?

Huch, das sind definitiv überraschende Nachrichten von Herzogin Meghan und . Erst kürzlich begeisterte die Schönheit noch alles royalen Fans mit ihrem Wow-Auftritt beim Polospiel, bei dem sie ihrem Angebeteten einen romantischen Kuss in der Öffentlichkeit gab. Nun die nächste Neuigkeit. Diesmal allerdings weniger erfreulich. Wie es nun nämlich heißt, müssen alle Meghan Anhänger vorerst auf ihr Idol verzichten.

Herzogin Meghan: Bittere Abfuhr!

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Sie verabschieden sich

Wie nun bekannt gegeben wurde, verabschieden sich Herzogin Meghan und Prinz Harry in die Sommerpause, um ein wenig Energie zu tanken, bevor es danach mit dem straffen royalen Programm weitergeht. So wie die anderen Windsors, wollen auch Meghan und Harry die Zeit nutzen, um einen gemeinsamen Urlaub zu unternehmen. Wohin die Reise geht, ist noch nicht gekannt. Allerdings soll die USA bei den beiden als Reiseziel ganz oben stehen. Eine Gelegenheit für Meghan, um ihre Mutter zu besuchen.

Und wo verbringen die anderen Royales die freien Tage?

Hier machen die Windsors Urlaub

Während Harry und Meghan ihre freie Zeit für eine USA-Reise nutzen könnten, wird die Queen, so wie jedes Jahr, die Sommermonate in Schloss Balmoral verbringen. Dort wollen sie auch und Camilla in ein paar Wochen besuchen. und haben mit Familie ihren Urlaub auf Mustique, einer karibischen Insel, bereits hinter sich.