Herzogin Meghan: Zurück in ihr altes Leben! Die Queen tobt vor Wut

Als seiner Liebsten das Ja-Wort gab, ahnte er noch nicht, wie sehr sie sein Leben innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf stellen würde. Die beiden bekamen nicht nur ihr erstes gemeinsames Kind, sondern traten kürzlich auch von ihren royalen Pflichten zurück.

Rückkehr in ihr altes Leben

Mittlerweile haben und Harry dem Palast den Rücken gekehrt und sich eine eigene Bleibe gesucht. Dieser Schritt war vor allen Dingen für Queen Elizabeth sehr schwer zu akzeptieren und erforderte ein hohes Maß an Planung.

Immer wieder wird Meg dafür kritisiert, ihren Ehemann aus seinem gewohnten Umfeld gerissen zu haben. Ihr wird vorgeworfen, Schritt für Schritt wieder in ihr altes Leben zurückkehren zu wollen. Sei es durch den blitzschnellen Royal-Rücktritt oder ihren Disney-Deal. Und nun scheint die 38-Jährige den nächsten Schritt wagen zu wollen!

Wie die Royal-Expertin Myka Meier in ihrem Podcast „Royally Obsessed“ berichtet, soll Meghan planen, ihren alten Blog „The Tig“ wieder aufleben zu lassen. Darin schrieb sie jahrelang über verschiedene Themen, die sie berührten. „Ich glaube, sie wird eine neue Version von ihrem Blog erstellen. Das ist ganz sicher in Planung. Ich habe aus Insiderkreisen erfahren, dass sie schon an etwas arbeitet", so Meier.

Besonders interessant: Wie „The Sun“ berichtet, hat Meghans Business-Manager Andrew Meyer die Rechte an dem Blog-Namen bis 2021 verlängert. Einer Rückkehr in ihr altes Leben steht nun also nichts mehr im Weg. Da kann die Queen nur den Kopf schütteln…

