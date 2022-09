Herzogin Meghan: Zusammenbruch nach der Beerdigung - die dramatischen Stunden

Dem Prinz ist klar geworden, dass es in der Familie Sussex nur einen Star geben kann – und das ist Meghan. Und Harry kann ihren Ego-Trip augenscheinlich kaum noch ertragen. Trauriger Höhepunkt: Beim „One Young World“-Kongress in Manchester gelang es dem einstigen TV-Sternchen innerhalb von sieben Minuten ganze 54 (!) Mal über sich selbst zu sprechen. Während sie stolz in die Kameras strahlte, saß Harry mit versteinerter Miene neben ihr, schaute sogar in eine andere Richtung.