Hessen: Mann klemmt in Altkleider-Container fest und stirbt!

Tödlicher Unfall in Wetzlar in Hessen! Ein Mann klemmte in einem Altkleider-Container fest und kam dabei ums Leben.

Passanten fanden den leblosen Körper

Wie die BZ berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am ersten Weihnachtstag. Der 40-Jährige steckte kopfüber in dem Container fest. Passanten entdeckten den leblosen Körper und riefen sofort die Polizei.

Die Versuche der Polizei scheiterten, als diese versuchten den Mann aus dem Container zu holen. Erst die Polizei schaffte es, den Mann mit Spezialwerkzeug zu befreien. Doch die Hilfe kam zu spät. Die Rettungskräfte versuchten zwar den Mann wiederzubeleben, doch er starb.

Der Mann wollte offenbar etwas aus dem Container holen

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in den Container kletterte um Kleidung rauszuholen. Doch die Klappe klemmte ihn ein und er kam nicht mehr raus.