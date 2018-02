Hexen kochen Mädchen im Kessel - schwer verletzt!

Unglaublicher Vorfall in Baden-Württemberg: Zwei Personen haben ein Mädchen beim Karneval schwer verletzt.

In Eppingen fand am Wochenende ein Fastnachts-Umzug statt, wo rund 1.700 Menschen teilnahmen. Darunter befanden sich auch Personen, welche sich als Hexen verkleidet haben mit einem Kessel, in dem kochend heißes Wasser war.

Eine Hexe packt plötzlich Frau, während eine andere Hexe hat den Kessel geöffnet. Die 18-Jährige ist mit ihren Beinen dort reingerutscht und hat sich dabei schwer verletzt - sie erlitt heftige Verbrühungen an den Beinen. Per Hubschrauber wurde sie mit schweren Verbrennungen sofort in eine Klinik geflogen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet.