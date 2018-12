Hille Darjes ist gestorben

Reddit this

Zuletzt litt sie an einer schweren Krankheit, an der sie auch gestorben ist. In den 80er Jahren gehörte sie zu den Gründern der Bremer Shakespeare-Company.

Im Jahr 1992 hat sie das Theater verlassen und arbeitete als Schauspielerin am Rundfunk. Sie hielt außerdem Lesungen ab. Sie reiste mit eigenen Produktionen durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sie trat mehr als 500 Mal in „Ein Zimmer für sich allein“ auf und wirkte in zahlreichen Hörspiel-Produktionen mit. Hille Darjes war mit dem Regisseur Chris Alexander verheiratet.