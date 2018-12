Hilli Reschl: Die Schauspielerin ist tot

Reddit this

In Österreich war die Schauspielerin eine feste Größe. In mehr als 1.200 Folgen war sie im „Seniorenclub“ im ORF zu sehen und schrieb damit -Geschichte. In der Show war sie als Kellnerin Frau Anni zu sehen.

Geboren wurde sie im Jahr 1926 in Wien. Hilli Reschl war nicht nur Schauspielerin, sondern auch Tänzerin. Neben ihrem Engagement beim „Seniorenclub“ von 1968 bis 2000 moderierte sie von 2001 bis 2008 auf dem Fernsehkanal TW1 das Magazin „Mitten im Leben“.

Ihr Ehemann starb im Jahr 2009 – danach lebte sie zurückgezogen in Wien. Ihr gemeinsamer Sohn ist als Regisseur tätig und Intendant des Theater Forum Schwechat. Sie hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien.