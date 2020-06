Nicht immer nett: Der Bachelor kann auch anders

Außerdem erzählt sie über die Wutausbrüche des Bachelors: "Leonard war wohl nicht immer einverstanden damit, was die Produktion von ihm verlangte. Manche von uns haben mitbekommen, wie er am Set richtig laut rumgeschrien und sogar gebrüllt hat, dass er das so nicht machen will. Viele von uns glauben, dass Leonard vor der Kamera nicht wirklich so war, wie er wirklich ist. Sondern dass er viel gemacht hat, weil es so von der Produktion gewollt war.“

Doch trotzdem hat sie auch Positives zu berichten: „Was viele nicht gesehen haben, ist, dass Leonard ein total fürsorglicher Mann ist. Um die Frauen, die ihm was bedeutet haben, hat er sich immer sehr gekümmert. Manchen ging es beim Dreh mal nicht gut oder sie hatten vor etwas Angst. Zu denen ging er dann immer hin und hat sich um deren Wohl gekümmert. Auch wenn das die Produktion nicht immer gut fand. Da hat er auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck!“