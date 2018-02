Säure-Attacke: Mann rächt sich mit hinterhältiger Tinder-Falle an seiner Ex-Freundin

Nachdem Ellie Chessell sich von ihrem Freund getrennt hatte, wollte sie im portugiesischen Algarve ein neues Leben beginnen. Die 29-Jährige meldete sich bei Tinder an und lernte bereits kurz darauf jemanden kennen.

Mit dem gutaussehenden Diogo sollte alles anders werden. Was Ellie allerdings nicht ahnte: Ihr Ex-Freund hatte alles haargenau geplant und den Kontakt mit dem Fremden arrangiert. Doch statt eines romantischen Dates wartete eine Falle auf die junge Frau. Sie wurde mit Säure überschüttet!

"Ich dachte zuerst, dass die Flüssigkeit Urin wäre, weil es sich warm angefühlt hat, aber ich merkte schnell, dass es Säure war", erinnert sie sich zurück. "Es brannte unerträglich und ich realisierte, dass ich in eine Falle meines Ex-Freundes getappt bin." Ihr Gesicht, ihre Beine, Arme und ihr Bauch wurden zu über 50 Prozent verbrannt.

Der Ex-Freund der Britin sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Bei Diogo soll es sich in Wahrheit um einen Auftragsmörder handeln. Er wurde in Uganda aufgespürt und konnte verhaftet werden.

Ellie und Cláudio Gouveia waren zwei Jahre lang ein Paar. Als sie sich von ihm trennte, soll es zu einem heftigen Streit um Geld und Eifersucht gekommen sein, bei dem er ihren Kopf gegen eine Wand schlug.