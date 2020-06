Hirnhautentzündung - Große Sorge um "Wir sind Helden"-Star Judith Holofernes

Doch so schlimm es klingt, sie kann ihre Fans beruhigen. "Die Woche war, wie ihr euch denken könnt, sehr beängstigend und, äh, unerfreulich. Das Ergebnis ist vergleichsweise beruhigend: eine virale Meningitis war´s, und die ist auch schon so gut wie überstanden. [...] Eine virale Meningitis wiederum kann man nur auskurieren, und zur Resterholung bin ich jetzt ärztlich verdonnert. Aber es geht mir sehr viel besser und ich bin froh, endlich zu wissen, was in den letzten drei Monaten mit mir los war, und warum es so lange dauert, wieder auf die Beine zu kommen", schreibt sie weiter.