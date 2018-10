Hitze-Hammer: So lange bleibt der Sommer in Deutschland

Es könne sogar der wärmste Oktober seit den Wetteraufzeichnungen werden. Am Samstag sind teilweise Temperaturen von 25 Grad möglich - damit könnten für diese Jahreszeit tatsächlich Hitze-Rekorde gebrochen werden.

Zwar wird es am Sonntag mit bis zu 20 Grad wieder etwas kühler und unbeständiger, aber ab Montag dreht der dann nochmal auf - und das bleibt dann auch erstmal so. Denn ein Ende der Hitzewelle mitten im Herbst ist nicht in Sicht. Einige Meteorologen gehen sogar davon aus, dass die Wärme bis Mitte Oktober in Deutschland bleiben könnte.

Sommer bleibt bis Mitte Oktober

Das bringt aber auch ein Problem mit sich: Die Niederschläge bleiben aus. Bis auf wenige Ausnahmen hat es seit April zu wenig geregnet - die Natur leidet darunter sehr. "Es kommt das, was wir Altweibersommer nennen", sagt Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner gegenüber dem "rbb". Ab dem 14. Oktober könnte es wieder kälter werden - ein Wintereinbruch ist aber nicht in Sicht.