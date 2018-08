Hitze ist endgültig vorbei: Jetzt kommt die Kälte-Welle!

Seit mehreren Monaten hat uns die Hitzewelle im Griff. Irgendwann muss es auch mal vorbei sein - jetzt scheint sich das tatsächlich abzuzeichnen, dass die letzten Tage des Sommers gezählt sind.

Derzeit ist es noch sehr warm und auch am Wochenende sind Temperaturen von mehr als 30 Grad möglich - einzelne kräftige Gewitter sind aber nicht auszuschließen. Bis zur Wochenmitte hält der noch an - dann kommt aber der heftige Wetterwechsel.

Es wird richtig kalt

Eine Kaltfront zieht in den Westen Deutschlands herein und bringt deutlich kältere Temperaturen mit sich. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung von "wetter.net" können die Höchstwerte bei nicht mal mehr 20 Grad liegen. Und auch nachts wird es mit 10 Grad jetzt richtig kalt.

Einige Wetterdienste gehen sogar davon aus, dass die Schneefallgrenze auf 1.500 Meter sinkt. In den Alpen könnte es also schon weiß werden. Dass nochmal eine Hitzewelle in diesem Jahr kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Die letzten Tage sollten wir also noch genießen...