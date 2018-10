Hitzewelle: Dramatische Wetter-Folgen!

Reddit this

Die neue Woche in Deutschland ist sonnig und vor allem warm gestartet. Nun hat die Hitzewelle jedoch dramatische Folgen!

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es sommerlich in Deutschland. Nur in den Morgenstunden kann es vermehrt zu Nebel kommen – sobald dieser aufgelöst ist, kommt die Sonne durch.

Die Temperaturen liegen auch in den folgenden Tagen bei über 20 Grad – teilweise sind sogar nochmal 25 Grad drin. Der dringend benötigte Niederschlag bleibt weiter aus – in den vergangenen Monaten kam zu wenig Regen runter.

Es ist viel zu trocken

„Die #Trockenheit und ihre Folgen: #Niedrigwasser. Tipp: Die aktuellen Wasserstände der Bundeswasserstraßen finden Sie beim DWD-Partner Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) beim Kurznachrichtendienst Twitter. Für die Natur hat die extreme Trockenheit schlimme Folgen.

In der kommenden Woche scheint sich der Spätsommer dann aber endgültig zu verabschieden. Das Wetter wird unbeständiger und dann könnte auch endlich der langersehnte Regen kommen.