Hamburg: HIV-Infizierter hat Frau vergewaltigt!

Eine Frau in Hamburg musste Schreckliches erleben. Sie soll von einem Mann vergewaltigt worden sein, welcher HIV-positiv ist.

Der Täter kam über die Balkontür und drang in ihre Wohnung ein. Danach hat der Täter sein Opfer in ihrer Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg brutal gequält und anschließend vergewaltigt. Über mehrere Stunden hat die Frau unglaubliche Ängste durchstehen müssen. Er hat ihren Mund zugehalten, warf sie auf dem Boden und hat laut dem „Hamburger Abendblatt“ dann sexuelle Handlungen an ihr genommen.

Die Frau erlitt mehrere Blutergüsse und musste sich einer HIV-Prophylaxe unterziehen. Nach seiner brutalen Tat nahm er zwei 50 Euro-Scheine mit aus der Wohnung flüchtete anschließend. Der Täter muss sich nun für die Tat verantworten und steht ab dem kommenden Dienstag vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg.