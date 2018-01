Hochwasser: So dramatisch ist die Lage in Deutschland!

Hochwasser: So dramatisch ist die Lage in Deutschland!

Dauerregen und Tauwetter haben für nasses Wetter in Deutschland in den vergangenen Wochen gesorgt. Die Pegelstände zahlreicher Flüsse sind dadurch dramatisch angestiegen – besonders kritisch ist die Situation am Rhein in Köln.

In Köln lag der Pegel am Montagmorgen bei 8,71 Metern, wie das Hochwasserzentrum mitteilte. In Düsseldorf stieg das Wasser auf 8,18 Meter – im Laufe des Tages werden die Höchststände erwartet: In Köln könnte der Pegel dann bei rund 9 Metern liegen.

In Köln wurden vorsorglich Schutzwände aufgebaut. In der Domstadt ist das Flussbett besonders eng. Im Stadtteil Rodenkirchen stehen bereits einige Straßen komplett unter Wasser. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in den südlichen Bundesländern ist die Hochwassersituation sehr angespannt. In Koblenz wurde ein Höchstwert von 7,65 Meter erreicht und in Mainz lag dieser am Mittelrhein bei 6,39 Metern.

Aufgrund des Hochwassers wurde der Schiffsverkehr auf dem Rhein am Sonntag komplett eingestellt – dadurch kommt auch der Schiffsverkehr zwischen Duisburg und Koblenz komplett zum Erliegen, was insgesamt 180 Kilometer sind. Erst, wenn der Pegel wieder unter 8,30 Meter gesunken ist, können wieder Schiffe auf dem Rhein verkehren. Auf der Mosel konnten bereits seit Samstag keine Schiffe mehr verkehren. Ab Dienstag soll sich die Hochwasserlage vielerorts wieder etwas entspannen.