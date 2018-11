"Hochzeit auf den ersten Blick": Blitz-Scheidung bei Tamara und Sascha

In der Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" sollen Paare, die sich noch nie im Leben gesehen haben, heiraten. Die drei Experten Markus Ernst (Diplom-Psychologe), Dr. Sandra Köhldorfer (Psycho-Analytikerin) und Beate Quinn (Paar- und Sexualtherapeutin) stellen die Paare auf Grund wissenschaftlicher Tests und Analysen zusammen.

"Es war der größte Fehler meines Lebens"

Für Kandidatin Tamara suchten sie Sascha aus. Vor der Trauung zeigte sie sich noch optimistisch. "Ich freue mich riesig auf meinen Ehemann. Es wird superspannend. Ich freue mich riesig auf die Zukunft", schwärmte sie. Auch ihr Sascha machte sich Hoffnungen: "Ich würde es mir wünschen, dass es die letzte Beziehung in meinem Leben sein wird und dass ich mit ihr immer glücklich zusammenbleibe!"

"Hochzeit auf den ersten Blick": Baby-Glück für Vanessa & Peter

Doch beim Standesamt sprang nur bei IHM der Funke über. Trotzdem sagte auch Tamara "Ja" - und bereute es wenig später wieder. Nach der Trauung heulte sie wie ein Schlosshund. "Es war der größte Fehler meines Lebens", schluchzte die Filialleiterin einer Drogerie. Sie will die Blitz-Scheidung! "Es wäre besser gewesen, in Ohnmacht zu fallen oder rauszurennen. Ich hätte nicht ‚Ja‘ sagen dürfen. Aber ich habe in dem Moment an ihn gedacht und gedacht: Das kann ich ihm nicht antun. Ich wollte ihn nicht blamieren."

Das sagt Sascha zur Liebes-Pleite

Und Ex Sascha? Der muss sich immer noch von dem Schreck erholen. Gegenüber der "BILD"-Zeitung sagte er: "Es war ein Schock, weil ich mir eigentlich viel erhofft hatte von dem Experiment. Ich hatte ja wirklich dran geglaubt, dass ich meine Traumfrau kennenlerne. Mein erstes Mal Verheiratet-Sein habe ich mir irgendwie anders vorgestellt."