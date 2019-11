Alles fing so romantisch an! Cindy und Alexander gaben sich bei " " das Ja-Wort. Die Chemie stimmt sofort. Für die Turteltauben ging es direkt in die Flitterwochen nach Bali. Doch auf einmal kippte die Stimmung...

Cindy und Alex stritten sich in den Flitterwochen

Von Romantik war nichts zu spüren! "Der erste Abend, den wir in den Flitterwochen hatten, ist einer kleinen Katastrophe geendet", erzählte Alex in der letzten Folge. "Da prallte eine unstillbare Neugier und sehr direkte Fragen von meiner Frau auf einen vollkommen übermüdeten Alex. Ich war keineswegs von ihr genervt. Doch Müdigkeit ist bei mir eine schlechte Basis, um mit mir kritische Gespräche anzufangen." Cindy warf ihm vor, dass die respektlos beschimpft wurde. Die beiden bekamen sich sogar so in die Haare, dass sie das gemeinsame Dinner abbrachen.

Am nächsten Morgen war die Stimmung nicht besser. "Er ist ja auch älter. Er darf Befindlichkeiten haben. Aber es ist immer irgendwas. Schnupfen, Magen. Und ich habe wahrscheinlich einfach nur komisch geguckt", sagte Cindy. Doch das ließ sich Alex nicht gefallen. "Ich habe 'ne körperliche Verfassung eines 31-Jährigen", schoss er zurück. Bedeutet der Streit etwa das Ehe-Aus? Das wird sich nächste Woche bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigen...

