"Hochzeit auf den ersten Blick"-Cindy: Sie wurde betrogen!

Schock-Enthüllung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"! Kandidatin Cindy wurde in der Vergangenheit betrogen.

Gestern läuteten bei Sat.1 wieder die Hochzeitsglocken! In der ersten Folge von "Hochzeit auf dem ersten Blick" (immer sonntags, 17:30 Uhr) gab Ex-"Bachelor"-Kandidatin Cindy ihrem Auserwählten Alexander das Ja-Wort. Ob es dieses Mal besser läuft?

Cindy wurde bitter betrogen

Denn in der Vergangenheit hatte die Marineoffizierin einfach kein Glück mit den Männern. "Meine lange Beziehung ist daran gescheitert, dass ich lange Zeit nicht respektvoll behandelt wurde. Ich bin nicht betrogen worden, aber der Umgang war nicht schön. Und von einem anderen bin ich beschissen worden", erzählte sie in der Sendung.

Hochzeit auf den ersten Blick: Fake-Skandal hinter den Kulissen!

Bleiben Cindy und Alexander ein Paar?

Deshalb will sie ihr Liebesglück jetzt in die Hände von Experten legen. Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn suchten für sie Accountmanager Alexander aus. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. Ob das wohl so bleibt? Das werden die kommenden Wochen zeigen...

