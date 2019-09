Hochzeit auf den ersten Blick: Dieses Paar hat sich scheiden lassen!

Die Liebe von Sascha und Tamara stand von Anfang an unter keinem guten Stern. In der Sendung " " wurden die beiden miteinander verkuppelt. Doch Tamara war von ihrem Ehemann überhaupt nicht begeistert. Kurz nach dem Ja-Wort bereute sie ihre Entscheidung jedoch schon wieder. "Es war der größte Fehler meines Lebens", schluchzte die Filialleiterin einer Drogerie. "Es wäre besser gewesen, in Ohnmacht zu fallen oder rauszurennen. Ich hätte nicht ‚Ja‘ sagen dürfen. Aber ich habe in dem Moment an ihn gedacht und gedacht: Das kann ich ihm nicht antun. Ich wollte ihn nicht blamieren."

Das sagt Sascha zum Ehe-Aus

Jetzt ist die Scheidung endlich durch. Das verkündet Sascha auf seinem -Account. "Leider muss ich euch heute mitteilen, womit von euch bestimmt niemand gerechnet hat. Tamara und ich haben uns eben scheiden lassen. Jaaa, ich weiß, es ist ein Schock für euch und mich. Dabei hatten Tamara und ich die absolute Vorzeige Traum-Ehe", scherzte er. "Wir haben uns nie gestritten (das gab in den 5 Staffeln HadeB auch noch nie), haben uns immer gegenseitig alle Freiheiten gelassen, so das niemand eingeengt wurde und es gab nie Eifersucht. Das soll uns einer mal nachmachen." Wie schön, dass Sascha über den Vorfall mittlerweile lachen kann.

Sascha: "Es war ein Schock"

Denn der Korb nahm Sascha vor einem Jahr ziemlich mit. "Es war ein Schock, weil ich mir eigentlich viel erhofft hatte von dem Experiment", erklärte er kurz danach gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Ich hatte ja wirklich dran geglaubt, dass ich meine Traumfrau kennenlerne. Mein erstes Mal Verheiratet-Sein habe ich mir irgendwie anders vorgestellt."

