Hochzeit auf den ersten Blick: Ehe-Krise bei Christina und Marcel!

Reddit this

Steht die Ehe von den "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Christina und Marcel schon wieder vor dem Aus? In den Flitterwochen kriselt es gewaltig...

Sonntagabend gaben sich Christina und Marcel bei " " das Ja-Wort. "Ich war so geflasht, weil sie so schön ist. Sie hat ein bezauberndes Lächeln. So süß", schwärmte Marcel. Und auch Christina war extrem happy mit ihrem frisch angetrauten Ehemann. "Er hat mich angelacht und das war das Allerschönste." Doch wenig später ziehen dunkle Gewitterwolken auf...

Schlimme Ehe-Krise bei Christina und Marcel

In den Flitterwochen in Thailand kracht es zwischen den beiden gewaltig, wie der Vorschau-Clip für die neue Folge verrät. "Beim Tempelbesuch war die Stimmung gedrückt, das hat mich teilweise verletzt", erzählt Christina traurig. Was genau vorgefallen ist? Das wird nicht verraten. Nur ein Ausschnitt aus einem Streit wird gezeigt. "Ist das für dich Käse? Ja, das ist für dich Käse", meckert die Braut. Anschließend lässt sie ihren Mann alleine zurück.

Hochzeit auf den ersten Blick: Ist Melissa schwanger?

Auch bei Cindy und Alex gab es Stress

Christina und Marcel sind nicht das einzige Paar, bei denen es zu Streit kommt. Auch bei Cindy und Alex flogen kürzlich die Fetzen. "Der erste Abend, den wir in den Flitterwochen hatten, ist einer kleinen Katastrophe geendet", erzählte Alex. "Da prallte eine unstillbare Neugier und sehr direkte Fragen von meiner Frau auf einen vollkommen übermüdeten Alex. Ich war keineswegs von ihr genervt. Doch Müdigkeit ist bei mir eine schlechte Basis, um mit mir kritische Gespräche anzufangen." Glücklicherweise vertrugen sie sich wenig später wieder. Ob das bei Christina und Marcel auch so sein wird? Das zeigt sich nächsten Sonntag um 17:30 Uhr bei Sat.1...

Hochzeits-Skandal um ! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: