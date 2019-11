Gestern Abend läuteten wieder die Hochzeitsglocken! Melissa und Philipp gaben sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Ja-Wort. "Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Zeit und vor allem auf unsere Kennlernzeit! Und wenn ich so in deine blauen Augen schaue, weiß ich jetzt schon, du bist nicht nur wie aus dem Katalog bestellt, sondern wirst eine wichtige Rolle in meinem zukünftigen Leben spielen", schwärmte Melissa auf . Doch ihre Freude wird getrübt...

Hochzeit auf den ersten Blick: Fake-Skandal hinter den Kulissen!

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa platzt der Kragen

Melissa trug zu dem besonderen Tag ein weißes Spitzen-Kleid. Doch das kam nicht bei allen Zuschauern gut an. Immer wieder hagelte es Kritik. "Ich habe in den letzten Tagen viele Kommentare bekommen, dass ich eine graue Maus sei und mein Kleid sei altbacken und das könnte auch eine 50-Jährige anziehen. Das ist für mich in Ordnung, nur ich finde es schade", machte sie ihrem Ärger in ihrer Instagram-Story Luft. Bereut hat Melissa ihr Kleid jedoch keinen einzigen Tag. "Ich bin immer noch happy über meine Kleiderwahl und ich würde es immer wieder wählen", stellte sie klar.

Und auch der frisch angetraute Ehemann Philipp war von dem Outfit hin und weg. "Ich bin froh, dass sie das Kleid genommen hat", kommentierte er einen Post. Das ist ja die Hauptsache!

