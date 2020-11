"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Melissa und Philipp: Sorge um den schwangeren TV-Star

Auf ihrem Instagram-Account hält Melissa ihre Fans stets auf dem laufenden wenn es um ihre Schwangerschaft geht. Doch die letzte Nacht war alles andere als gut. "Was für eine Nacht. Meine Oberbauchschmerzen sind zurück. Wurden aber ganz klar vom Mucki ausgelöst", erzählt sie in ihrer Story. Ein Grund zur Sorge?

Nein, die Fans können aufatmen. Es handelt sich nicht etwa um irgendwelche Komplikationen. Das Baby hatte nachts so gar keine Lust zu schlafen. Es hat gestrampelt wie verrückt und gegen den Oberbauch von Melissa getreten. "Mucki war einfach zu aktiv und meinte mir in den Oberbauch kicken zu müssen. Tat höllisch weh und hielt auch zeitlich ziemlich lang an", erzählt der TV-Star weiter.

Aber sie gibt auch Entwarnung! "Aber nun ist wieder alles gut", so die Blondine.

Und lange muss sie die Tritte auch nicht mehr im Bauch aushalten. Denn schon bald werden sie und ihr Philipp Mucki in den Armen halten...

