"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Melissa und Philipp: Wird ihr Baby ein Junge?

Bei Instagram nennen Philipp und Melissa ihren Bauchzwerg nur liebevoll "Mucki". Doch eine Story könnte das Geschlecht versehentlich verraten haben.

In den Storys zur Babyausstattung macht sich Melissa auf den Weg zum Babygeschäft, um einige Klamotten für den Nachwuchs zu shoppen. Und sie ist fündig geworden. Man sieht zwar nur ganz kurz, was die Blondine im Arm hat, aber genug um zu spekulieren, dass ihr Baby ein Junge wird. In der Hand hält der TV-Star nämlich blau-weiß gesteifte Oberteile.

Und: Sie trägt seit einiger Zeit hellblauen Nagellack. Etwa ein Indiz dafür, dass sie einen Jungen erwartet?