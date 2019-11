Hochzeit auf den ersten Blick: Scheidung bei Nicole und David?

Reddit this

Nicole und David hofften bei " " auf die ganz große Liebe. Doch beim ersten Kennenlernen vor dem Altar funkte es überhaupt nicht zwischen den beiden. Trotz Zweifeln gaben sich die beiden das Ja-Wort. Ein Fehler?

Nicole hat keine Schmetterlinge im Bauch

Denn in den Flitterwochen in Südafrika liegt nicht keine Liebe in Luft. Nicole suchte das Gespräch mit ihrem frisch angetrauten Ehemann. "Ich finde, es ist gerade eine extrem schwierige Situation zwischen uns beiden. Für mich ist es gerade eher ein Urlaub mit einem guten Freund als mit meinem Ehemann", erklärte sie ihm. Im Einzelinterview schüttete sie ihr Herz aus: "Ich mag David sehr gerne, aber aktuell habe ich noch keine Schmetterlinge im Bauch. Ich hätte mir von dem Experiment mehr erhofft."

Tränen-Drama in den Flitterwochen

Bedeute das etwa das Liebes-Aus? In der Vorschau zur nächsten Folge sieht es jedenfalls danach aus. Tränenüberströmt erklärt Nicole einem Familienmitglied am Telefon, dass sie keine Gefühle für David hat. Können die beiden ihre Ehe doch noch retten? Das wird sich am Sonntag um 17:30 Uhr bei Sat.1 zeigen...

