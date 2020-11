Hochzeit auf den ersten Blick: So erfolgreich ist die Kuppel-Show wirklich!

Auch in dieser Staffel hofft Sandra Köhldorfer wieder auf zahlreiche Paare, die sich tatsächlich finden. Doch sie kennt auch die Gefahr bzw. den größten Fehler, den die Singles in der Show machen können.

"Es ist zweierlei: Zum einen haben die Paare enorm hohe Erwartungen und Ansprüche an ihr „perfect match“. Kleine Enttäuschungen oder Differenzen wiegen dadurch, dass sie die Ehe eingegangen sind, oft ungleich schwerer. Zum anderen ist es eine große Herausforderung, in kurzer Zeit eine tiefe, positive Bindung zum neuen Partner aufzubauen, die wiederum wichtig ist, mit ersten kleinen Enttäuschungen und Differenzen konstruktiv umzugehen", so die Österreicherin.

Und welche Faktoren passen müssen, damit eine Liebe hält? "Beide Partner sollten sich dasselbe von einer Partnerschaft erträumen, dieselben Werte haben und in der Sexualität kompatibel sein. Sie sollten jeweils eine stabile, reife Persönlichkeit haben, gut kommunizieren können und bereit sein, an sich selbst zu arbeiten."

Und Sandra Köhldorfer muss es wissen. Sie ist nicht nur als Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und Beziehungsexpertin unterwegs, sondern hat nun auch ein Buch auf den Markt gebracht, in dem sie Beziehungsratschläge gibt. ("Das Paar in dir muss Liebe finden" von Dr. Sandra Köhldorfer erscheint am 5. November 2020 im Gräfe und Unzer Verlag)

Diese fünf Dinge solltest du dir vor der Hochzeit klarmachen: