"Hochzeit auf ersten Blick"-Christina & Marcel: Trennung nach 2 Wochen!

Eigentlich sah bei Christina und Marcel alles nach Happy End aus! Die beiden gaben sich bei " " das Ja-Wort. "Ich war so geflasht, weil sie so schön ist. Sie hat ein bezauberndes Lächeln. So süß", schwärmte Marcel kurz nach der Trauung. Doch in den Flitterwochen in Thailand zogen dunkle Wolken auf...

Christina will die Scheidung

Immer wieder krachte es zwischen dem frisch angetrauten Ehepaar. Und auch im Alltag wurde es nicht besser. Nach einem heftigen Streit zog Christina den endgültogen Schlussstrich. "Mir ist aufgefallen, dass die Grundbausteine bei uns von Anfang an nicht stimmen und ich insofern beschlossen habe, dass ich die Scheidung möchte", erklärte sie. Zwar versuchte Expertin Beate Quinn zu schlichten, doch auch das half nichts.

Marcel ist enttäuscht von Christina

Marcel konnte Christinas Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. "Finde ich schade. Das Experiment ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass man sich Zeit lässt", sagte er traurig. "Ich werfe der Christina vor, dass sie dem Ganzen irgendwo keine Chance gibt." Ob sich die beiden doch mal zusammen raufen? Oder sie tatsächlich die Scheidung einreichen? Das zeigt sich nächsten Sonntag um 17:30 Uhr bei Sat.1...

