Höhle der Löwen: Deal mit Nagellack-Startup "gitti" geplatzt!

Gestern Abend war es wieder soweit! Die "Höhle der Löwen" ging in die nächste Runde. Gleich zu Beginn sorgte Gründerin Jennifer Baum-Minkus mit ihrer Firma "gitti" für eine Sensation. Sie hat einen veganen, tierversuchsfreien Nagellack entwickelt, der auf gesundheitsschädliche Stoffe verzichtet und nicht nach Chemie riecht. Für 300.000 Euro bot sie acht Prozent ihres Startups an. Die Löwen waren sofort hin und weg - und machte alle ein Angebot. "Das gab's noch nie, dass alle fünf Löwen bieten", stellte Carsten Maschmeyer erstaunt fest. Am Ende entschied sich Jennifer Baum-Minkus für Beauty-Expertin Judith Williams. Dagmar Wöhrl stieg als Juniorpartnerin mit 50.000 Euro ebenfalls ein.