In der achten Folge von "Die Höhle der Löwen" begeisterte Gründerin Anne-Liis Theisen mit ihrem Birkenwasser "ÖselBirch". Doch wo gibt es das Wundergetränk eigentlich zu kaufen?

Kokoswasser war gestern! Jetzt kommt "ÖselBirch"! Gründerin Anne-Liis hat schon bei ihrer Großmutter das Birkenwasser-Zapfen gelernt - und will das Traditionsgetränk aus Estland jetzt nach Deutschland bringen. Das Besondere: Die Limo ist kalorienarm (4 Gramm Zucker pro 100 ml), reich an Vitaminen und wichtigen Nährstoffen wie Zink und Kalzium. Zudem ist "ÖselBirch" komplett frei von Zusatzstoffen - und gilt als natürliches Mittel für gesunde Nieren, Haut und Haare.

Kein Deal für das Wunderwasser

In der "Höhle der Löwen" hoffte das Familienunternehmen auf eine Finanzspritze. Für ein Investment von 60.000 Euro bot Anne-Liis 20 Prozent der Firma an. "Sie sind eine Bilderbuch-Gründerin", schwärmte Carsten Maschmeyer. Doch trotz des gelungenen Pitchs biss keiner der Löwen an. Das Problem: Das Birkenwasser kann nur zwei Wochen im Frühjahr angezapft werden, da der Baum nur zu dieser Zeit das Tauwasser aus dem Boden aufnimmt. Für die Löwen ein zu großes Risiko. Die bestellte Menge muss schließlich für das ganze Jahr reichen.

Hier ist das Getränk erhältlich

Obwohl "ÖselBirch" keinen Deal bekam, ist das Getränk gefragter als je zuvor. Mittlerweile werden sechs verschiedene Sorten angeboten: Aronia, Ingwer, Zitrone, Sanddorn, Minze und Rhabarber. Derzeit gibt es das Erfrischungsgetränk allerdings nur im eigenen Online-Shop (www.oselbirch.com) zu kaufen. Ein Paket mit 5 Flaschen à 0,33 Liter kostet zwischen 13,70 Euro und 16,80 Euro.