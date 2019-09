Höhle der Löwen: Hier könnt ihr die "Mia Mia"-Nagelfeile kaufen!

Davor Petrovic stellte in der "Höhle der Löwen" seine "Mia Mia"-Nagelfeile vor. Der Entwicklungsingenieur ist in seinem Beruf für die Optimierung von Rauchwarnmeldern zuständig. Dabei machte er eine interessante Beobachtung: ein kleines Gitter in dem Rauchmelder dient perfekt als Nagelfeile. Der Vorteil: "Ich merkte plötzlich, dass meine Fingernägel viel glatter waren, als sie jemals mit einer herkömmlichen Nagelfeile geworden sind. Die Spitze der Fingernägel reflektierte sogar das Licht, wie ein kleiner Spiegel", erklärte Davor in der Sendung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Feilen trägt das kleine Gitter die Hornzellen gleichmäßig ab. Für 90.000 Euro forderte der Gründer 25 Prozent.

Davor Petrovic und Ralf Dümmel bringen die Mia Mia"-Nagelfeile auf den Markt

Die Löwen bissen sofort an. Judith Williams und machten ein Angebot. Am Ende konnte sich Ralf den Deal sichern. Die Zusammenarbeit könnte besser nicht laufen. "Wir sind super happy, dass wir den Deal mit Davor geschlossen haben", freut sich Ralf gegenüber "Focus". "Die Geschichte aus einem Rauchmelder die beste Nagelfeile zu machen ist einfach unglaublich! Davor hat mich sofort beeindruckt."

Rezemo: Darum platzte der Millionen-Deal in der "Höhle der Löwen"

Hier könnt ihr die Wunder-Feile kaufen

Über 200.000 Nagelfeilen wurden bereits hergestellt. Doch wo gibt es das Produkt eigentlich zu kaufen? Die Feile, die jetzt übrigens in "Miwiam" umgetauft wurde, ist nicht nur im Web-Shop und bei QVC, sondern auch in 10.000 Fialen wie DM, Karstadt, Netto und Rewe erhältlich. Preis? Ca. 7,99 Euro.

Das sind die 5 erfolgreichsten Produkte aus der "Höhle der Löwen":