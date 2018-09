Höhle der Löwen: Hier könnt ihr "Spooning Cookie Dough" kaufen

Wer kennt es nicht: Wenn man einen Kuchen backt, schleckt man doch gerne mal den Teig aus der Schüssel ab. Das findet auch Gründerin Diana Hildenbrand. Doch wegen der rohen Eier bekommt man schnell Bauchschmerzen. Trotzdem naschte Diana immer weiter - bis sie schwanger wurde und keinen rohen Teig mehr essen durfte. „Ich war fix und fertig, habe geweint und fand es ungerecht, dass ich diesen Teig nicht naschen durfte“, gab sie in der gestrigen Sendung zu. Mit Ehemann Constantin Feistkorn entwickelte sie einen Teig ohne Ei und Backpulver: der "Spooning Cookie Dough".

Keksteig für alle!

In ihrer eigenen Keksbar bietet das Paar den Teig in kleinen Kugeln an. Acht verschiedene Sorten gibt es zur Auswahl. Seit 2017 konnten sie bereits 90.000 Euro erwirtschaften. Das nächste Ziel: Auch den Handel erobern. Doch dafür benötigten sie die Hilfe eines Löwens. Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel überzeugte das leckere Angebot. Sie gaben den Gründern 210.000 Euro für 38 Prozent.

Erhältlich ist der fertige Löffel-Teig in der "Spooning Cookie Dough"-Bar in Berlin (Kollwitzstraße 56). Ein zweiter Laden soll am 26.9. im Dormero Hotel in Stuttgart eröffnen. Den Teig zum Selberanrühren gibt es online (www.maxx-world.de/spooning-cookie-dough) und seit gestern für 3,99 Euro in nahezu jedem Supermarkt.