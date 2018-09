Höhle der Löwen: Mega-Ausraster! Frank Thelen platzt der Kragen

Reddit this

Kimberly Lang wollte mit ihrer Modemarke "Trinity" die Investoren rund Frank Thelen und überzeugen. Mit einem Reißverschluss kann man dabei das Ober- und Unterteil miteinander verbinden.

Mit ihrer Idee kam die Gründerin bei den Löwen überhaupt nicht an - es hagelte sogar heftige Kritik, denn die Firmenbewertung haben die Gründer viel zu hoch angesehen. Sogar das Konzept haben die Gründer zunächst überhaupt nicht verstanden. "Sie meinen, der Zipper macht den Strampelanzug zu Hose und Top?", fragte Judith Williams nach.

Frank Thelen rastet aus

Frank Thelen wurde sogar noch deutlicher und hat der Gründerin eine heftige Ansage gemacht. "Hör mal, du willst uns jetzt verarschen, oder? Den nächsten Gründer, der mir sagt, weil der Markt so groß ist, bewerte ich mein Produkt so hoch, schmeiße ich raus", sagt der Unternehmer. Kimberly Lang bekam in der Show keinen Deal. Upps, das war wohl nichts...