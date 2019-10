Reddit this

Höhle der Löwen: Millionen-Umsatz! So erfolgreich ist "Soumeé"

Was für ein Mega-Erfolg! Das Unternehmen "Soummé" aus "Die Höhle der Löwen" macht bereits Millionen-Umsätze.

Sümmeyya Bach begeisterte in der "Höhle der Löwen" mit ihrem Produkt "Soummé" alle. Die 31-Jährige entwickelte ein Antitranspirant gegen starkes Schwitzen. Denn Sümmeya weiß, wovon sie redet. "Ich habe seit meiner frühen Kindheit stark geschwitzt und zwar so stark, dass ich es auch durch Kleidung nicht mehr verstecken konnte. Die auf dem Markt befindlichen Produkte konnten mir leider keine langfristige Lösung bieten", erklärte sie. biss sofort an - und sicherte sich den Deal.

So viel Umsatz hat "Soummé" bereits gemacht

"Der Schritt in 'Die Höhle der Löwen" zu gehen, war für mich nicht einfach und hat mich sehr viel Mut gekostet. Niemand schwitzt gerne und Schwitzen ist ein absolutes Tabuthema", erklärt die Gründerin jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung. Doch sie hat ihre Entscheidung keinen einzigen Tag bereut. Mit der Hilfe des Löwens hat die Firma bereits stolze 5 Millionen Euro Umsatz gemacht!

Ralf Dümmel: "Das macht mich sprachlos"

Investor Ralf Dümmel ist mächtig stolz. "Ich habe zwar damit gerechnet, dass Soumeé ein Erfolg wird, aber dass ein Kosmetikprodukt so gut am Markt angenommen wird, macht selbst mich sprachlos. Hätten wir mehr Ware auf Vorrat, hätten wir einen höheren Umsatz erlangen können." Was für eine großartige Erfolgsgeschichte!

