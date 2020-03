Höhle der Löwen: "Mimik Skincare"-Deal geplatzt!

Reddit this

In der gestrigen Folge von "Die Höhle der Löwen" stellten Max Winkler und sein Vater Andreas ihr Unternehmen "Mimik Skincare" vor. Die beiden entwickelten Kosmetik, die individuell nach den eigenen Hautbedürfnissen zusammen gestellt wird. Zu der Basis-Creme können verschiedene "Booster" hinzugefügt werden. "Das Tolle ist, dass ich als Kunde individuell auf die Bedürfnisse meiner Haut eingehen kann - ohne, dass ich meine Creme wechseln muss. Im Winter kann ich zum Beispiel, wenn die Haut durch die Heizungsluft etwas austrocknet, einen Feuchtigkeit-Booster hinzufügen. Oder im kann ich einen zusätzlichen UV-Schutz-verwenden - ohne, dass sich meine Haut an eine neue Creme gewöhnen muss", erklärte Chemielaborantin Sandra Zerbe.

Darum platzte der Deal mit Judith Williams

Judith William war sofort hin und weg von der Idee. Jedoch hatte sie auch ihre Bedenken. Nicht nur die Gründer Andreas und Maximilian Winkler sind persönlich und mit ihrer Werbeagentur an der Firma beteiligt, sondern auch die Produzenten, die die Cremes herstellen. Der Gesellschaft gehören stolze 50 Prozent.

Trotzdem ging Judith das Risiko ein – und investierte 125.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. Ein Fehler? Denn jetzt kommt raus: Der Deal ist nach der Show geplatzt. Judith und die Gründer konnten sich doch nicht einigen. Sowohl die Anteilsverteilung in der Firma, als auch die Zukunftsvorstellungen passten nicht zusammen.

Das sind die Zukunftspläne von "Mimik Skincare"

Für die Gründer von "Mimik Skincare" jedoch noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Rossmann hat die Hautpflege bereits in sein Online-Sortiment aufgenommen. Als nächstes soll der stationäre Handel in Angriff genommen werden.

