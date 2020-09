Höhle der Löwen: Nico Rosbergs erster Deal geplatzt!

Gestern Abend wollten Gründer Selcuk Aciner, Christina Roitzheim und Marius Rackwitz mit "not less but better", einer App gegen Handysucht, die Löwen überzeugen. Für 150 000 Euro boten sie 20 Prozent ihrer Firma an. Neuzugang Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer bissen sofort an - und sicherten sich den Deal. Doch nach der Sendung kam doch alles anders...