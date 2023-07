"Höhle der Löwen": Rekord-Deal geplatzt! Er ist insolvent

Wie "Bild" nun erfahren haben will, hat Ralf Dümmel mit seiner Investition in das Start-Up "Social Chain" mehr Geld verloren, als er für seine Firmenanteile bekommen habe. In einem Statement erklärt er: "Zum Unternehmertum gehört es dazu, dass es nicht nur positive Nachrichten gibt. Gemeinsam mit den Mitarbeitern und Gesellschaftern der DS Gruppe bin ich Ende 2021 ein großes Vorhaben angegangen: Der Zusammenschluss mit der Social Chain AG war einerseits eine große Chance, die auf den stationären Handel fixierte DS Gruppe in die Social Commerce Welt zu überführen. Andererseits brachte der Zusammenschluss auch die Herausforderung mit sich, ein über fünfzig Jahre gewachsenes hanseatisches Familienunternehmen in die Unternehmenskultur eines börsennotierten Digitalunternehmens zu integrieren."

Ganz schön bitter bei einem Kaufpreis von rund 220 Millionen Euro, bei dem jetzt rund Einviertel der Summe an Ralf Dümmel entfallen soll. Doch wie geht es nun für die Geschäftspartner Georg Kofler und Ralf Dümmel weiter? Laut "Bild" sollen die beiden weiterhin im engen Austausch stehen und Dümmel soll weiter bei der DS-Gruppe bleiben.