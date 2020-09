Höhle der Löwen: Schockierender Betrugs-Skandal!

Gestern Abend wollte Sandy Glückstein in der "Höhle der Löwen" mit "PoBeau" alle überzeugen. Die Gründerin hat Pflegemasken für den Po entwickelt. Ihre Produkte sollen gegen Pickel, Unreinheiten und Cellulite am Hinterteil helfen. Für 200.000 Euro bot sie zehn Prozent ihrer Firma an. Doch die Löwen war überhaupt nicht begeistert...