Höhle der Löwen: "Solmove"- Deal geplatzt!

Gestern Abend stellte Gründer Donald Müller-Judex "Solmove" in der "Höhle der Löwen" vor. Der preisgekrönte Unternehmer entwickelte einen Straßenbelag aus Glasmodulen mit Solarzellen, die Strom erzeugen. So können Straßen und Fußwege sich in Solaranlagen verwandeln. "Die Straße, die normalerweise nur kostet, verdient auf einmal Geld", erklärte er. Für 500.000 Euro bot Donald Müller-Judex zehn Prozent der Firmenanteile an.

