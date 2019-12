Höhle der Löwen: TV-Sensation! Nico Rosberg wird neuer Investor

Das Löwenrudel bekommt ein neues Mitglied! Nachdem seinen Ausstieg bekannt gab, steht jetzt sein Nachfolger fest: Nico Rosberg.

Nico Rosberg ist erfolgreicher Unternehmer und Investor

Der 34-Järhige beendete 2016 seine Karriere als Rennfahrer. Seitdem hat er sich einen Namen als Unternehmer und Investor im Bereich der grüneren Mobilität gemacht. Seine Investition war in der das Unternehmen Chargepoint, das heute über das größte Ladestationen-Netzwerk für Elektro-Autos verfügt. Außerdem übernahm er einen Großteil des Engineering-Unternehmens TRE. Im Mai 2019 gründete der Weltmeister seine erste eigene Firma. Mit dem Greentech Festival in Berlin will er sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.

Nico Rosberg will Startups unterstützen

Die Teilnahme bei "Die Höhle der Löwen" ist jetzt der nächste Schritt auf seiner Karriereleiter. Im Spätsommer 2020 wird Nico zum ersten Mal in dem Format zu sehen sein. Der ehemalige Forme-1-Fahrer kann es kaum erwarten. "Hingabe, Mut und der unbedingte Wille zum Sieg haben mich in der Formel 1 an die Spitze gebracht. Diese Eigenschaften sind nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch bei Start-ups gefragt", erklärt er gegenüber Sender . "Als neuer Löwe freue ich mich am meisten darauf, spannende Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, nachhaltige Ideen zum Erfolg zu führen. Wer den Wettbewerb liebt und der oder die Beste in seinem Feld werden möchte, ist bei mir richtig."

