Höhle der Löwen: Wo kann man den Man Upgrader kaufen?

Reddit this

Schöne und gepflegte Haut für Männer verspricht eins der neusten Beautyprodukte in "Die Höhle der Löwen" (20.11., 20:15 Uhr, VOX).

Weiche gepflegte Haut mit einem sofortigen Langzeiteffekt, in der aktuellen Folge "Die Höhle der Löwen" stellt der Gründer und Make-up-Artist Frank Hard sein Produkt "Man Upgrader" den Löwen vor. Das soll jedem Mann, zu jeder Tageszeit und Gelegenheit ein gepflegtes Hautbild zaubern. Frank Hards Versprechen: Eine Make-up-Alternative für Männer.

"Die Höhle der Löwen": Er wird neuer Investor 2019

"Höhle der Löwen": Die Gesichtspflege soll an den Mann gebracht werden

Der Gründer des "Man Upgarder" hat für sein Produkt extra ein Münchner Labor mit der Entwicklung beauftragt. "Durch eine leichte Tönung, deckt "Man Upgrater" Hautunreinheiten und Rötungen ab", erklärt Make-up-Artist Frank Hard den "Höhle der Löwen"-Investoren seine Idee. Dadurch entstehe ein schönes gepflegtes Hautbild. Für seine Gesichtspflege möchte der Gründer rund 75.000 Euro von den Löwen. Damit will er den Vertrieb ankurbeln. Als Gegenangebot bietet er den Investoren 10 Prozent seiner Firmenanteile. Mal sehen, ob Frank Hard sein Produkt an den Mann, ähm, die Löwen bringen kann. Zu kaufen gibt es seinen "Man Upgrader" ab ca. 30 Euro in seinem Online-Shop manupgrader.de.