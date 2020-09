Höhle der Löwen: Ärger hinter den Kulissen! Neuzugang Nico Rosberg sorgt für Stunk

In der gestrigen Folge stellten Manuel Kössl und David Krusch ihre speziellen Fußballstollen "GRPSTAR" vor. Für 85.000 Euro boten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Nico bekundete Interesse, wollte aber 25 Prozent Anteile haben. Nach kurzer Beratung schlugen die Gründer als Gegenangebot 19 Prozent vor. Als der ehemalige Rennfahrer zögerte, grätschte plötzlich Nils Glagau dazwischen. "Ich mach’s mit euch", schoss es aus ihm heraus. "Ich nehme euer Angebot an!" Das konnte sich Nico natürlich nicht gefallen lassen. "Du hast Fußball-Erfahrung? Wo denn?", lästerte er - und machte ein neues Angebot: 85.000 Euro für 20 Prozent. Am Ende entschieden sich die Gründer trotzdem für Nils...