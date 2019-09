Hollywood-Drehbuchautor Mardik Martin ist tot!

Große Trauer in ! Der Drehbuchautor Mardik Martin verstarb am vergangen Mittwoch (11.09.) im Alter von 82 Jahren!

Kollegen trauern um Hollywood-Drehbuchautor Mardik Martin

Mit einem emotionalen Statement nahm sein langjähriger Weggefährte Howard Rodman Abschied von Mardik Martin: "Mein Freund und Kollege Mardik Martin ist heute Morgen gestorben. Sie könnten ihn wegen seiner Drehbücher zu 'Mean Streets', 'Raging Bull', 'New York New York' kennen." Ebenfalls heißt es weiter: "Niemand wird jemals diese Lücke füllen können. Möge er in wohlverdientem Frieden ruhen."

Mardik Martins letzte Projekt war 2014

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Mardik Martin mit Kollegen, wie Filmemacher zusammen. Sein letztes Projekt war das 2014 erschienene Historien-Drama "The Cut", bei dem Fatih Akin Regie führte. Nun schloss der Drehbuchautor für immer seine Augen. Woran der 82-Jährige verstarb, ist noch nicht klar. Auch wann eine Trauerfeier zu Ehren von Mardik Martin stattfinden wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

