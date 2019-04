Hollywood-Star Ken Kercheval ist gestorben

Wie die Zeitung "The daily Clintonian" berichtet, soll Ken Kercheval bereits am Sonntag verstorben sein. Seine Agentur bestätigte den Tod des Amerikaners.

Ken Kercheval begann seine Karriere bereits 1962 am Broadway. Damals stand er für ds Stück "Something about a soldier" auf der Bühne. 1966 zog es ihn schließlich das erste Mal ins . Dort spielte er in "Search for Tomorrow" als Arzt Nick Hunter zu sehen.

Die meisten dürften den Schauspieler aber in seiner Paraderolle als Cliff Barnes in "Dallas" kennen. Mit dieser Rolle schaffte Ken 1978 seinen großen Durchbruch. Er blieb der Serie bis zu ihrem Ende 1991 treu. Und selbst in der Fortsetzung von "Dallas" die 2012 gedreht wurde, schlüpfte er noch einmal in den Charakter, der ihn einst weltweit berühmt gemacht hat.