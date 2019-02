Hollywood-Star Vinny Vella ist tot!

Als italienischer Gangster begeisterte Vinny Vella seine Fans. Die müssen nun Abschied von dem -Star nehmen.

Vinny Vella starb im Alter von 72 Jahren

Wie das Management des Schauspielers bestätigt, ist Vinny Vella im Alter von 72 Jahren gestorben.

"Wir sind traurig, mitteilen zu müssen, dass Vinny Vella gestorben ist und ich bin mir sicher, dass niemand so traurig darüber ist, wie er selbst. Vinny hat das Leben, seine Familie, seine Freunde und seine Fans geliebt. Er war wohl einer der lustigsten und liebenswertesten Schauspieler, die je die Leinwand zierten", heißt es in einem Statement. Über die genaue Todesursache ist nichts bekannt. Doch wie TMZ weiß, soll Vinny seit jahren an Leberkrebs gelitten haben.

Vinny Vella: Der italienische Gangster

Vinny Vella hat in seiner Karriere in über 70 Filmen und Serien mitgespielt. Viele dürften ihn vor allem aus der beliebten Sendung "Die Sopranos" kennen. Er stand aber auch an der Seite von ihm Klassiker "Casino" vor der Kamera und drehte Filme wie "Spy" oder "Chasing the Green" vor der Kamera.