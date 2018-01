Hollywoodstar Olivia Cole ist tot

Große Trauer um Emmy-Preisträgerin Olivia Cole. Der Hollywoodstar ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Olivia Cole erlitt einen Herzinfarkt

Wie "New York Times" berichtet, erlitt Olivia einen Herzinfarkt. Ihr Mann Richard Venture verstarb nur einen Monat vorher mit 94 Jahren.

Olivia Cole gewann bereits 1977 einen Emmy

Schon 1997 heimste Olivia Cole ihren ersten Grammy ein. Damals wurde sie für ihre Rolle als Matilda Moore in "Roots" ausgezeichnet. Nur zwei Jahre später wurde sie wieder nominiert, diesmal in der Hauptrolle in "Weißes Haus, Hintereingang"! Doch diesmal ging sie leer aus.

Vielen dürfte Olovia Cole außerdem aus "Fackeln im Sturm", "Bog Shots - Zwei Kids gegen die Unterwelt" oder "L.A. Law" bekannt sein.