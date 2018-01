Hollywoodstar Richard Venture ist tot

Traurige Neuigkeiten aus Hollywood! Schauspieler Richard Venture ist tot. Er verstarb breits am 19. Dezember im Alter von 94 Jahren.

Richard Venture starb schon im Dezember

Richard Ventures Tochter bestätigte die News selbst gegenüber "The Hollywood Reporter". Wie es heißt, starb der Schauspieler in seinem Zuhause in Conneticut. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Richard Venture begann seine Karriere am Theater

Seine Karriere begann Richard Venture am Theater. 1951 bekam er eine Rolle im Stück "Dinosaur Wharf" am Broadway. In den 70er Jahren schaffte er seinen Durchbruch auch auf der Leinwand. Die wohl bekanntesten Film von Richard Venture sind Klassiker wie "Die Unbestechlichen" Oder "Der Duft der Frauen".

Doch der Hollywoodstar stand auch für zahlreiche Serien wie "General Hospital", "Seinfeld" oder "Golden Girls" vor der Kamera.

Richard Venture hinterlässt eine Frau, vier Kinder und neun Enkel.