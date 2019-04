Hollywoodstar Seymour Cassel ist tot

Reddit this

Hollywood ist in großer Trauer. Schauspieler Seymour Cassel ist gestorben.

Wie der " Reporter" berichtet, ist Hollywoodstar Seymour Cassel bereits am Sonntag verstorben. Er erlag seiner Alzheimererkrankung und wurde 84 Jahre alt.

Schon 1959 stand Seymour Cassel das erste Mal vor der Kamera. Damals drehte er den Film "Schatten". Der Beginn einer langen und erfolgreichen Karriere. Bis 2015 stand der Amerikaner am Filmset, drehte über 200 Filme! Er spielte im Laufe seiner Karriere in Streifen wie "Johnny be Good", "Ein unmoralisches Angebot" oder "Rushmore" mit. dabei sah sein Leben als Jugendlicher ganz anders aus.

Seymour rebellierte, war Mitglied in Gangs und hatte Alkoholprobleme. Um dem zu entgehen, ging er für drei Jahre zum Militär. Eine Entscheidung, die sein Leben verändern sollte.

1999 wurde der Star auf dem Malibu Festival mit seinem Lebenswerk ausgezeichnet. 2012 wurde beim Filmfest Oldenburg sogar ein Preis nach ihm benannt.