Hollywoodstar Wright King ist tot

Reddit this

Große Trauer in Hollywood. Schauspieler Wright King ist tot.

Er spielte in Filmen wie "Planet der Affen" und "Endstation Sehnsucht" mit. Jetzt trauert ganz um Wright King. Er ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

1949 ergatterte Wright King seine erste Rolle. Er spielte in der Serie "Captain Video and His Video Rangers" mit. Zahlreiche weitere Rollen folgten.

Im Film "Endstation Sehnsucht" durfte er Hollywood- Vivien Leigh. Er war einer der erfolgreichsten Filme, in denen Wright mitgespielt hat. Aber auch die Streifen "Kampf ohne Gnade" oder die Serie " Zone" sind bis heute echte Klassiker.

Woran Wright King verstorben ist, ist nicht bekannt. Doch er hinterlässt drei Söhne, Meegan King, Michael King und Wright King Jr..