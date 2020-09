Homeworkout: Vier einfache Fitness-Übungen für zu Hause!

Machen wir uns nichts vor, monatlich einen Batzen Geld fürs Workout abzudrücken, tut manchmal ganz schön weh. Und eigentlich haben wir gerade eh nicht so viel Lust darauf, mit anderen (verschwitzten) Menschen in einem Raum zu sein… Was wäre, wenn's ein Fitness-Studio gäbe, das mega-günstig ist und so klein, dass man alles, was man braucht, easy mitnehmen kann? Das gibt's! Wir verraten, mit welchen Gadgets aus der Traumvorstellung Realität wird…