Horror-Account "Momo": Dieser Promi ist betroffen!

Seit Tagen treibt der Horror-Account "Momo" auf sein Unwesen. „Hallo, ich bin Momo und bin vor 3 Jahren verstorben. Ich wurde von einem Auto angefahren und wenn du nicht möchtest, dass ich heute Abend um 00:00 Uhr in deinem Zimmer stehe und dir beim Schlafen zuschaue, dann sende diese Nachricht an 15 Kontakte weiter", heißt es in dem unheimlichen Kettenbrief. Jetzt ist auch ein Promi betroffen...

"Momo" bei What's App: So schützen Sie sich vor dem Horror-Account

Eva Grünbauer ist besorgt um ihre Tochter

Die Grusel-Nachrichten versetzten die Tochter von Moderatorin Eva Grünbauer in Angst. „Es ist wirklich tragisch, was sich da heutzutage abspielt“, sagte sie in ihrer Sat.1-Nachrichtensendung. Darin thematisierte sie, wie betroffene Eltern mit dem WhatsApp-Phänomen am besten umgehen sollen. „Es ist wichtig, dass die Kinder bei solchen erschreckenden Nachrichten, Bildern und Videos immer sofort die Eltern informieren", erklärte der Sozialpädagoge Benjamin Grünbichler.

Doch wie kann man den Kindern die Angst nehmen? „Der erste Schritt wäre, die Kinder abzuchecken. Ist mein Kind auch reif für das Smartphone?" Der Experte rät, dass man mit den Kindern schon vorher über solche belastenden Inhalte spricht.

Wer steckt dahinter?

Außerdem erklärte Benjamin Grünbichler noch, welche Motive hinter solchen Drohnachrichten stecken. "Die Motive sind sehr unterschiedlich. Meistens handelt es sich um den klassischen Prank. Man will Leute schockieren, in Angst versetzen und schauen, wie sich so ein System weiterbewegt. Ich schätze, das ist die Hauptmotivation der meisten. Zu Gucken: Was passiert?“ Wer genau hinter den Nachrichten steckt, weiß bisher aber keiner so genau.

Lässt sich nur hoffen, dass dieser Spuk bald ein Ende hat...