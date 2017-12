Horror-Fund: Welpen in Teer getränkt

Es ist eine schreckliche Entdeckung, die Tierschützer kürzlich in Indien machten: Drei kleine Welpen steckten zum Teil mit dem Kopf in einer großen Teer-Pfütze fest. Ob sie von einem Menschen dort hineingesteckt wurden, oder sich versehentlich selbst in diese Horror-Situation brachten, ist unklar.

Klar war nur: Die kleinen Hunde mussten umgehend gerettet werden. Die Tierschützer von "Animal Aid Unlimited" in Indien brachten all ihre Kraft auf, um die Kleinen zu bergen.

Mit Holzspateln und ihren bloßen Händen rissen die Tierschützer große Teile des zähen Teers aus dem Boden und konnten die Welpen so zumindest ein Stück weit befreien. Die Schreie der Hunde waren herzzerreißend.

Die Welpen wurden zu einem Arzt gebracht

Um den Rest kümmerte sich dann ein Tierarzt: Mit einer feinen Schere trennte er den Teer vom Fell der Welpen. Anschließend wurden die drei Hunde-Babys vorsichtig gewaschen.

Und es gibt ein Happy End: Bis auf die kahlen Stellen im Fell der Hunde, ist mittlerweile nichts mehr übrig von der Horror-Situation, in der sie sich befanden.

Heute spielen die Welpen wieder miteinander, bellen und sind sichtlich glücklich.